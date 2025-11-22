"Футболът е игра на грешки. Днес, може би, сгрешихме с тактиката. Излязохме по-високо да бием и държахме повече топката. Съперникът използва това нещо. Получаваха им се всички преходи в атака и заради това създадоха толкова много положения“, обяви треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов.

„Не бяхме изненадани, очаквахме така да играят, но не очаквахме ние да стоим по този начин. Не смятам, че футболистите са ме подвели. Аз съм плътно зад тях. Тренират на максимума и излизаме винаги да спечелим всеки мач. Днес футболистите ми се струваха малко по-тежки. Надявам се в следващия мач да не стоим по този начин, както днес", обяви той.

„Кофти ситуация с Петър Маринов. Дано не е нещо тежко. Медицинският щаб каза, че си е усукал коляното. Утре ще премине ядрено-магнитен резонанс и ще разберем какво е състоянието му", допълни Стоянов.

„Тактическата дисциплина днес беше водещата. Играхме срещу доста силен противник. Не искахме да оставяме свободни пространства на ЦСКА 1948“, коментира пък Александър Тунчев. „След мача в Разград си повярвахме. Започнахме да вкарваме ситуациите, които създаваме и не дадохме кой знае какви голови положения на съперника. Аз съм много щастлив от Патрик Луан, защото той много дълго време беше контузен. Той стисна зъби и в момента играе с болка. И по време на тренировките дава всичко от себе си, въпреки че усеща болка", каза още той.

„Радвам се, че създаваме положенията, не се ядосвам толкова много на пропуските. Разговаряхме с Ивелин Попов. Неговото желание бе да завърши кариерата си подобаващо, а не така, както се случи в Ботев Пловдив. Взехме го с тази цел да помага на отбора, да ни изтегли от ситуацията, в която бяхме попаднали. Поздравявам всички, които играха днес, защото се раздадоха напълно“, завърши спецът.