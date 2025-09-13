И велин Попов все пак ще продължи кариерата си в Локомотив София, съобщиха колегите от Gong.bg. 37-годишният футболист е провел среща с треньора на "железничарите" Станислав Генчев и е постигнал споразумение за преминаването му при "червено-черните". Очаква се Попето да бъде представен официално от столичния клуб през следващата седмица. Той пристига в "Надежда" като свободен агент, след като в началото на седмицата се раздели с Ботев Пловдив.

Опитният полузащитник ще бъде трето ново попълнение на Локомотив през последните дни, след като с отбора подписаха Георги Минчев и Ангел Лясков.

Ивелин Попов игра за Ботев през последните две години. Той записа 77 мача за "канарчетата", в които вкара 15 гола и направи 19 асистенции. Попето е играл още за Литекс, Левски, Газиантепспор, Кубан Краснодар, Спартак Москва, Ростов, Рубин Казан и Сочи.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX