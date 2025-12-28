И зраелският Апоел Йерусалим е поредният отбор, който иска да привлече в състава си един от лидерите на Левски Евертон Бала .

Очаква веднага след Нова година клубът да отправи официално предложение за закупуването на атакуващия халф. Шансовете обаче тя да бъде приета са нищожни, смятат запознати с плановете за селекция на „сините“. Той се наложи като твърд титуляр в състава на Хулио Веласкес, след като се доказа на няколко позиции в атакуващ план, включително и като централен нападател в някои мачове. В момента цената на Бала се движи около 2 милиона евро и отборът от Йерусалим едва ли може да си я позволи.

Припомняме, че Бала подписа двегодишен договор с Левски в началото на годината. Преди това той игра като преотстъпен при „сините“ и на „Герена“ решиха да активират клаузата за откупуване в размер на 200 000 евро. При доброто представяне на Левски този сезон, при шансовете тимът да стане шампион и носител на Купата на България, при отличната игра на самия Бала, е трудно да се говори, че ръководството на Левски ще се раздели с него точно в този момент.

