Б ившият капитан на ЦСКА Лиъм Купър ще продължи кариерата си в английския отбор от Чемпиъншип Шефилд Уензди. Опитният защитник подписа договор с "кукумявките" до края на сезона, съобщиха от клуба.

Купър започва кариерата си в родния си клуб Хъл и прекарва известно време под наем в Карлайл, Хъдърсфийлд и Честърфийлд като млад играч. През лятото на 2014 година последва голям трансфер в Лийдс, а Купър прекара десетилеие на „Еланд Роуд“.

Защитникът игра три години с Лийдс във Висшата лига и бе част от съставите на Шотландия за Европейското първенство през 2020 и 2024 г. През 2024 г. Купър премина в ЦСКА, но не успя да оправдае големите очаквания и договорът му бе прекратен предсрочно през лятото.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX