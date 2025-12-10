Днес един от най-славните, най-паметните и най-големи успехи в клубната история на Левски става на половин век. На 10 декември 1975 година пред претъпканите трибуни на стадион „Васил Левски“, „сините“ елиминират великия Аякс, триумфирал в началото на същото десетилетие европейски като клубен шампион в три поредни сезона.

Пътищата на Левски и Аякс се пресичат в осминафиналите за Купата на УЕФА. Преди да стигнат до грандиозните сблъсъци с нидерландския гранд „сините“ елиминират два съперника. Най-напред лесно се справят с турския Ескишехир. Първо побеждават с 3:0 на „Герена“, после с 4:1 навън. След това идват два тежки двубоя с германския Дуисбург. „Зебрите“ се преодолени след поражение с 2:3 като гост и успех с 2:1 в реванша на „Васил Левски“. Така идва редът на епичните двубои с Аякс.

Треньор на съперника е легендата Ринус Микелс (с него те печелят първата си Купа на европейските шампиони), а в състава все още са останали няколко играчи от големия тим в началото на 70-те - Бари Хулсхоф, Рууд Крол, Вим Сурбиер и Гери Мюрен. Първата среща в Амстердам завършва с минимална победа на Аякс – 2:1. Ценният гол на чужд терен вкарва Войн Войнов в заключителните минути на срещата, запазвайки живи шансовете на Левски за краен успех.

Цялата история четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX