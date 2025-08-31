"40 хиляди ще дойдат на стадиона да подкрепят нашия отбор. Независимо, че Испания са по-класен отбор. Независимо, че в Испания имат супер футболисти", обяви Христо Стоичков. " Но ние винаги сме свикнали в трудните моменти да бъдем и ръка за ръка. В Испания играят млади футболисти. Натрупват вече полека-лека някакви имена. Но все пак една квалификация, която трябва да изиграем", продължи Камата пред БНТ.

"Аз вярвам в Илиан. Той го е показал и го е доказал Илиан Илиев, че може да подреди така отбора. Естествено, няма да тръгнем да ги откриваме още от първата минута и да се оголим и да оставим пространство. Ще бъде много фатално. Сега ще кажем, да, но нашите футболисти къде играят? Да, за наше нещастие в момента нямаме футболисти, които играят в големи първенства, които са водещи фигури в отборите. Но, в крайна сметка, винаги имаме първи път", коментира Златната топка.

„В момента Испания има един млад отбор, който се гради на тази основа за футболистите, които играят в Барселона, макар и млади, но пък и с голям опит натрупан в клубния отбор. Нашите футболисти трябва да се пробудят и да кажат, че могат, да си повярват, че могат. Няма да е трудно на Илиан да им обясни какво трябва да направят, защото Илиан е изключителен психолог, треньор с голям характер и ако те го послушат, аз мисля, че няма да бъде такава голяма трагедия. Може да загубим, да. Два, три, четири, може да загубим. Но във футбола нека да не поставяме първо резултата... идват Испания, ще ни бият с много голове. Мачът още не е започнал, не е свършил. Така че, когато имаш дисциплина, когато си отговорен, когато всеки един помага на другия, е много по-лесно. В футбола няма изненади. Във футбола има искам и мога“, убеден е Ицо.

„Няма какво да се заблуждаваме. Може би най-трудната група плюс това сме четири отбора. Започваш с Испания, отиваш в Грузия, идват и Турция. Трябва да бъдем там и да кажем, да, ние можем и го искаме. Ако от първия мач се откажем, какво остава за втория, за третия. Абстрахираш се от всички неща, които са извън футбола. И да бъдеш концентриран тези 90 минути. Къде са нашите футболисти? Ние трябва да го направим. Те самите трябва да кажат, ние искаме да играем в големи първенства, но аз съм сигурен, че на 4-и може да има някаква изненада. Аз съм убеден, че Илиан ще направи така да ги мотивира. Те самите трябва да бъдат много мотивирани. Самите футболистите трябва да си повярват, че могат", каза Стоичков.

"Няма да има 10 положения за гол, но едничко, двечки, трички да имаме, да бъде във вратата. И оттам нататък тези 90 минути, всеки да помага на своя колега, иначе няма как да стане. Ако се делим и отборът още в 10-та, 15-та минута започне да има пространства и започне да има пробойни от ляво или от дясно, ще бъде много трудно. Но ако си компактен, аз мисля, че Испания не са свикнали толкова много, когато противникът не му дава пространство, противникът не му дава тази възможност, те самите да атакуват и да търсят тия пространства. Ако това съумеят да го направят самите футболисти, да си повярват, че трябва да бягат повече, трябва да се грижат за неговата зона, трябва да помага на неговия колега, аз мисля, че една изненада може да стане“, отсече Стоичков.