Л евски е напът да се раздели с капитана си Цунами. Според медиите в Турция – той ще продължи в местния Ъгдър. „Eсклузивно! ФК Ъгдън постигна договорка с Вендерсон Цунами от Левски София“, гласи постът на Фикрет Гюл. Преди броени дни от „Герена“ вече се разделиха с Патрик Мислович, който ще продължи кариерата си в албанския Тирана. Цунами натрупа 139 мача, 8 гола и 13 асистенции, откакто бе привлечен на „Герена“ от Станимир Стоилов.

ÖZEL

Iğdır FK, Levski Sofia'dan Wenderson Tsunami ile anlaştı. pic.twitter.com/n2sXUCyH1Q — Fikret (@FikreetGul) January 1, 2026

В Ъгдър, който се подвизава във втория ешелон на турския футбол, Цунами ще се събере с бившия бранител на Ботев Пд Антоан Конте. В същия тим е и Дорин Ротариу, който преди няколко години за кратко бе част от Лудогорец. В момента Ъгдър е на седмо място в класирането и има шансове да се бори за промоция в Суперлигата.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX