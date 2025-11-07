А ктьорът и голям привърженик на Левски Кирил Ефремов е сигурен, че "сините" ще вземат Вечното дерби. Причината - при Хулио Веласкес Левски играе силно и със самочувствие.

„Силно се надявам Левски да успее да вземе дербито. Бих казал, че победата дори е задължителна, след като искаме да станем шампиони. Трябва да ги ударим. В никакъв случай не мисля, че ще е лек мача. В тези дербита формата не е от толкова голямо значение. И двата отбора ще се хвърлят на 100%. Труден мач ще е. Много е важно да не го загубим. В последните години имаше дербита, в които и те имаха късмет, а и ние. Особено в последната среща, когато направихме 2:2", започна пред "Мач Телеграф" Кирил Ефремов.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

Цялото му изказване вижте в днешния брой на "Мач Телеграф"

