Л окомотив Пловдив анонсира официално, че полузащитникът Ефе Али е подписал нов тригодишен договор. 22-годишният футболист е ключов играч за Душан Косич, след като до момента през сезона е стартирал в седем от седем възможни мача за "смърфовете".
"ПФК Локомотив (Пловдив) подписа нов договор с Ефе Али. Полузащитникът ще продължи да носи екипа на „черно-белите“, като новият контракт е за период от три години. Ефе Али е роден на 03.01.2003 година в Хасково. До този момент има общо 51 мача и 4 гола за Локомотив във всички турнири. ПФК Локомотив Пловдив желае още успехи на Ефе Али с екипа на „черно-белите“!", написаха пловдивчани.
