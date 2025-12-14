К метът на Враца Калин Каменов не остана очарован от представянето на тима в Добрич. И разкритикува сериозно треньорското ръководство в лицето на Тодор Симов. Твърди се, че той е бил избран лично от него за заместник на Христо Янев, който прие да се завърне в ЦСКА.

"По-унизителна и незаслужена победа не бях гледал. Целият отбор на Ботев Враца трябва да си извади сериозни поуки от поредния безобразен мач. 80 минути да играеш с човек повече и да нямаш точен удар към вратата е меко казано несериозно. В такива моменти треньорът поема отговорност! Съжалявам, че всички, които обичаме отбора, трябваше да гледаме тази трагедия. Единственото хубаво е класирането на четвъртфиналите!", написа Каменов.

Самият Симов си призна, че не е доволен от този мач и защити решението си да замени вратарите за дузпите, което бе най-правилното нещо в този ден. "Всичко друго, което се случи в мача, искам да го забравя. Да си кажем честно, ако бяхме играли още един ден, трудно щяхме да си вкараме. Дори да бяхме 11 на 11 мачът щеше да протече по същия начин. И двата тима изпитваме трудности при отбелязването на головете", обяви спецът.