Нямат край неволите на „Герена“ с един от играчите, които трябваше да помогнат на Левски да се качи на по-високо ниво. Това е Карл Фабиен. Той е аут за гостуването на „Герена“, а и за домакинството на Берое, което идва след това. Причината е контузия – мускулно разтежение. Така френското крило улесни Хулио Веласкес и той няма да има дилема кой да пусне на десния фланг на атаката. И там отново ще действа Марин Петков. Отсъствието на Фабиен може да реабилитира и един от играчите, които в последно време редовно не влизат в групата за мачовете. Това са Фабио Лима, Никола Серафимов, Патрик Мислович и Карлос Охене.

Това е третата подобна контузия на Фабиен, откакто дойде на „Герена“ от Славия. И този път ще бъде подложен на по-сериозни изследвания, за да се види на какво се дължат тези вече постоянни травми.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX