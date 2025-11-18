К ристина Геогиева бе назначена за главен рефер на дербито от кръга Втора лига между дублиращия тим на ЦСКА и Локомотив Горна Оряховица.
Ето и всички назначения за 17-я кръг във втория ни футболен ешелон:
21 ноември 2025 г., петък, 15:00 ч.
ПФК Пирин 22 АД - СФК Фратрия
ГС:Стоян Панталеев Арсов
АС1:Тодор Василев ВуковАС2:Дарин Василев Иванов
4-ТИ:Антонио Тодоров Антов
СН:Красимир Здравков Керезов
22 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.
ФК Дунав Русе - ФК Миньор - Перник
ГС:Красимир Маргаритов Кръстев
АС1:Владимир Йорданов ЙордановАС2:Мартин Мартинов Иванов
4-ТИ:Кристиян Младенов Тодоров
СН:Стоян Христов Денев
22 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.
ОФК Беласица - ОФК Янтра 2019
ГС:Ивайло Красимиров Ненков
АС1:Асен Крумов КрумовАС2:Михаил Димчов Гигов
4-ТИ:Иво Петров Иванов
СН:Цветан Борисов Трифонов
22 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.
ФК Черноморец 1919 Бургас - ФК Севлиево
ГС:Стефан Атанасов Гурков
АС1:Атанас Димитров ПилатовАС2:Стоян Игнатов Петров
4-ТИ:Димо Стоянов Димов
СН:Диян Христов Вълков
22 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.
ФК Хебър 1918 - Спортист 2009
ГС:Божидар Тихомиров Тодоров
АС1:Цветан Гошов ГорановАС2:Велин Диманов Димитров
4-ТИ:Николай Диянов Запрянов
СН:Цветан Георгиев Георгиев
23 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.
ПФК ЦСКА II ЕАД - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС:Кристина Георгиева Георгиева
АС1:Георги Петров СпасовАС2:Мартин Викторов Мирчев
4-ТИ:Любомир Николаев Вушовски
СН:Тихомир Димитров Костовски
23 ноември 2025 г., неделя, 17:30 ч.
ФК Етър ВТ - ФК МАРЕК 1915
ГС:Петър Милков Николов
АС1:Георги Димчев ВеликовАС2:Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:Борис Борисов Попов
СН:Радослав Тодоров Станев
24 ноември 2025 г., понеделник, 14:30 ч.
ОФК Спартак Пл - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС:Станимир Георгиев Тодоров
АС1:Петър Николаев МиховАС2:Борислав Борисов Борисов
4-ТИ:Стилян Стоянов Колев
СН:Ивелин Венциславов Занев