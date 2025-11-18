К ристина Геогиева бе назначена за главен рефер на дербито от кръга Втора лига между дублиращия тим на ЦСКА и Локомотив Горна Оряховица.

Ето и всички назначения за 17-я кръг във втория ни футболен ешелон:

21 ноември 2025 г., петък, 15:00 ч.

ПФК Пирин 22 АД - СФК Фратрия

ГС:Стоян Панталеев Арсов

АС1:Тодор Василев ВуковАС2:Дарин Василев Иванов

4-ТИ:Антонио Тодоров Антов

СН:Красимир Здравков Керезов

22 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.

ФК Дунав Русе - ФК Миньор - Перник

ГС:Красимир Маргаритов Кръстев

АС1:Владимир Йорданов ЙордановАС2:Мартин Мартинов Иванов

4-ТИ:Кристиян Младенов Тодоров

СН:Стоян Христов Денев

22 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.

ОФК Беласица - ОФК Янтра 2019

ГС:Ивайло Красимиров Ненков

АС1:Асен Крумов КрумовАС2:Михаил Димчов Гигов

4-ТИ:Иво Петров Иванов

СН:Цветан Борисов Трифонов

22 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.

ФК Черноморец 1919 Бургас - ФК Севлиево

ГС:Стефан Атанасов Гурков

АС1:Атанас Димитров ПилатовАС2:Стоян Игнатов Петров

4-ТИ:Димо Стоянов Димов

СН:Диян Христов Вълков

22 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.

ФК Хебър 1918 - Спортист 2009

ГС:Божидар Тихомиров Тодоров

АС1:Цветан Гошов ГорановАС2:Велин Диманов Димитров

4-ТИ:Николай Диянов Запрянов

СН:Цветан Георгиев Георгиев

23 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.

ПФК ЦСКА II ЕАД - ОФК Локомотив Горна Оряховица

ГС:Кристина Георгиева Георгиева

АС1:Георги Петров СпасовАС2:Мартин Викторов Мирчев

4-ТИ:Любомир Николаев Вушовски

СН:Тихомир Димитров Костовски

23 ноември 2025 г., неделя, 17:30 ч.

ФК Етър ВТ - ФК МАРЕК 1915

ГС:Петър Милков Николов

АС1:Георги Димчев ВеликовАС2:Станислав Лазаров Станев

4-ТИ:Борис Борисов Попов

СН:Радослав Тодоров Станев

24 ноември 2025 г., понеделник, 14:30 ч.

ОФК Спартак Пл - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС:Станимир Георгиев Тодоров

АС1:Петър Николаев МиховАС2:Борислав Борисов Борисов

4-ТИ:Стилян Стоянов Колев

СН:Ивелин Венциславов Занев