К румовград, който миналата година игра в елита, но изпадна във Втора лига, а след това отказа участие в шампионата, обяви, че започва своя футболен път отначало в Областното първенство. Крумовград е част от четвъртото ниво на българския футбол, където още играе в Междуобластното пръвенство Кърджали/Смолян, а в неделя започва участието си в мач срещу Девин.

"Всички знаете причините, които ни върнаха там, откъдето преди 4 години тръгнахме да се борим за честта и славата на родния ни град! И успяхме! За съжаление липсата на стадион, отговарящ на изискванията за Първа лига ни върна там откъдето тръгнахме. Днес обаче между всички нас, крумовградчани, имаме разбирането и волята да решим този проблем, а именно Крумовград да притежава стадион, отговарящ на най-високите изисквания!", написаха от Крумовград.

"Искаме да ви уверим, че ще положим всички усилия и ще направим всичко необходимо,да стигнем отново там, където бяхме преди няколко месеца!", увериха от клуба. Става ясно, че Асен Караславов продължава да е част от клуба. "Увереност за това ни дава и човека изградил предишния отбор- Асен Караславов! Той е с нас и вярва, че успехите ще ни съпътстват в дългия и не лек път към завръщането!", пишат още от Крумвоград.