Президентът на Локомотив Пд Христо Крушарски заяви, че иска отборът да спечели титлата и едва тогава може да каже, че е доволен от сезона. Босът на „смърфовете“ добави, че ще се обърне повече внимание на момчетата от школата и няма да се търсят входящи трансфери. „Можеше и по-добре да се представи Локомотив през тази година. Аз никога не съм доволен и няма да бъда доволен, докато Локомотив не стане шампион. Дано да го доживея този момент. Аз съм поставил цели и някой трябва да ги изпълни. След това, ако искат всички да са добре, нека си свършат работата. Аз нямам кой знае какви амбиции, но имам желания и искам те да бъдат изпълнени. Колкото до селекцията, мога да кажа, че ще се даде повече шанс на българите от школата. Това е и мисля, че като обърнем още повече внимание на момчетата от школата ще извадим още един или двама кадъра през този полусезон. Ако и догодина извадим още толкова, ще е добре дошло и мисля, че всички ще са доволни. Това с колко човека ще се раздели отборът не мога да кажа. С мен се съгласува финансовата рамка. За този първи полусезон бих им поставил оценка среден 3 по шестобалната. При мен оценките са от две до шест. Някои от хората в клуба получават шестици, но повечето са с оценка среден 3. Това е положението“, заяви Крушарски специално за „Мач Телеграф“.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

