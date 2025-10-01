Ц СКА започна сезона с познато лице на вратата – Густаво Бусато, макар и тогава треньорът Душан Керкез да разполагаше с млад страж, в лицето на Фьодор Лапоухов, на когото уж се предрича голямо бъдеще. В интерес на истината 34-годишният бразилец беше най-постоянният играч на ЦСКА и в няколко мача намесите му донесоха точки. Например в последния му – срещу Славия, когато „белите“, особено през първото полувреме, надиграха тотално своя далеч по-скъп съперник. Керкез обаче, чудейки се вече как да излезе отборът му от кризата (б.а. - нещо, което в крайна сметка не успя да стори), от немай къде смени своя страж. И срещу Септември Сф, при единствената победа, на вратата вече беше Фьодор Лапоухов. Още двама треньори се извъртяха след загубата от Арда в Стара Загора – временният Валентин Илиев и вече постоянният Христо Янев, като и двамата предпочетоха Лапоухов пред Бусато.

Да, беларусинът не направи някаква грешка, но и не стори нужното, за да помогне на отбора си. В интерес на истината 22-годишният страж няма ключово спасяване с екипа на ЦСКА. Той не дава никаква добавена стойност, а си върви в един коловоз и не се развива изобщо след трансфера си от Динамо Минск. Този сезон Лапоухов има 4 мача на вратата на „червените“, в които е направил 6 спасявания – т.е. по 1,5 средно на мач. Повечето от тях са резонни и би ги направил всеки един вратар и от школата. Беларусинът не знае какво е суха мрежа, като допуска по един гол на мач – 3:1 над Септември Сф, 0:1 от Арда, 1:1 с Ботев Вр и 1:1 с Локо Сф. Но ако сметнем, че през тази кампания всички футболисти на ЦСКА са обзети от обща апатия, то тогава какво да кажем за представянето на Лапоухов през миналия сезон. Тогава той дойде с огромни очаквания от Динамо Минск, като дори се твърди, че ЦСКА е надцакал руския гранд Спартак Москва за подписа му. Той записа 11 срещи за „червените“ през пролетта, в които допусна 5 гола и направи 26 спасявания – средно по 2,4 на мач. Не много впечатляваща статистика, но доста по-добра от тази през настоящата кампания. В онзи момент треньор на вратарите беше Тодор Кючуков. Твърди се, че именно асистентът на Томаш е настоял за неговото привличане. Бил много добър с крака, бил „вратар на бъдещето“, „сега не спасявал много, но след това щял и този аспект да подобри“. Е, не го подобрява, вече колко време...

До преди няколко месеца в цяла Европа се ширеше мнението, че е по-важно някой вратар да е добър с крака, а може и да не е блестящ в други аспекти. През лятото обаче това бе разбито на пух и прах от може би най-успешният мениджър в историята на футбола – Пеп Гуардиола. Той се отказа от дългогодишния си страж Едерсон, който е грандиозен в играта с крака, и веднага прилапа вместо него Джанлуиджи Донарума. А безспорният номер 1 на вратата в света през 2025 г. бе прокуден от ПСЖ, защото не е... брилянтен с крака.

Но да се върнем на Лапоухов. И до момента феновете на ЦСКА не могат да му простят, че в двата най-важни мача – финалът за Купата на България с Лудогорец и в баража с Арда в Кърджали, беларусинът не успя да спаси отбора си. Във финала основната вина за попадението на Кайо Видал обра Тибо Вион, който вече беше и изгонен, но сякаш комуникацията между французина и беларусина не бе на нужната висота. В баража за Лигата на конференциите пък определено можеше да се намеси по-добре при странния гол на Андре Шиняшики.

Елементарната статистика показва, че Лапоухов има сериозен спад в спасяванията този сезон – средно по 2,4 на мач през миналия сезон срещу средно по 1,5 на двубой през настоящия. Само ще вметнем, че в евротурнирите с екипа на Динамо Минск, когато впечатли ЦСКА, той правеше средно по 3 спасявания на среща. Тоест два пъти повече от настоящата си форма. В задаващия се двубой с Лудогорец Лапоухов със сигурност ще има доста работа, а в това дерби той най-после ще може да покаже, че заслужава да бъде титуляр на вратата на голям отбор като ЦСКА.

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ

Още четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX