Л егендата на Барселона Лионел Меси е отлетял за каталунския град и е посетил през миналата нощ реновирания "Спотифай Камп Ноу“. Това стана ясно от публикацията на гениалния футболист в социалните мрежи. "Снощи се върнах на място, което ми липсва с цялата си душа. Място, където бях безкрайно щастлив, където вие ме накарахте да се чувствам хиляди пъти най-щастливият човек на света.

Дано един ден мога да се върна, и то не само за да се сбогувам като играч, както никога не успях да направя", пише Меси. Думите на Лео още веднъж потвърждават обтегнатите му отношения с президента на Барселона Жоан Лапорта. Те подхранват и слуховете, че аржентинецът може да подкрепи друг кандидат на президентските избори в каталунския клуб догодина. Меси бе принуден да напусне клуба през 2021 г., малко след като Лапорта бе спечелил изборите.

