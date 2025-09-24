В един ден Ботев Враца се раздели с Христо Янев и приветства Тодор Симов.

Т одор Симов е новият старши треньор на Ботев Враца.

40-годишният специалист, който наследява на поста завърналия се в ЦСКА Христо Янев-Джуджето, впечатлява с успехите си като национален селекционер на България U19 и U17. Преди това дълги години работи в Левски София, където бе помощник треньор в екипите на Станимир Стоилов, Георги Дерменджиев, Делио Роси и Славиша Стоянович, а в официални мачове е водил и представителния отбор като старши треньор.

Като футболист Симов защитава цветовете на редица професионални клубове у нас, сред които Левски, Черно море, Берое и Пирин Благоевград.

„Пожелаваме успех и много победи с Ботев Враца! С Ботевска воля, с Ботевски дух!“, написаха от Ботев Враца.