Левски иска аудиото от ВАР за мача с Лудогорец

Л евски обяви, че ще входира искане до Съдийската комисия на БФC за достъп до аудиото от ВАР за две ситуации от дербито с Лудогорец, завършило 0:0.

„Сините“ искат записите за нарушението срещу Кристиан Димитров и за отсъдената, а впоследствие отменена дузпа в края на първото полувреме.

Ето цялото съобщение от клуба:

ПФК „Левски“ ще входира искане до Съдийската комисия за достъп до ВАР-аудиото от последния мач по следните моменти:

42:00-45:00 минута - нарушение срещу Кристиан Димитров;

45:00-50:00 минута - отсъдена на терена и впоследствие отменена дузпа.

Поради официалните почивни дни искането ще бъде подадено в първия възможен работен ден - вторник, 23.09. Ще информираме „синята“ общност своевременно за развитието.