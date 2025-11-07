Предстоящото издание на голямото дерби между Левски и ЦСКА може да заеме специално място в историята в родния футбол. На първо четене шансове за нещо такова има преди всеки сблъсък между двата вечни съперника. Сега обаче има още една причина, която може да го вкара завинаги в митологията. Това ще се случи при победа на „сините“, които с оглед по-доброто си представяне от началото на сезона ,би трябвало да минават за фаворити. Ако те оправдаят тези очаквания и спечелят, това ще бъдат не просто 3 точки, които могат да са от ключовите за тях през сезона, но и 3 точки, които ще ги изкачат на първото място във Вечната ранглиста на българския футбол за всички времена. Това е класацията, която показва, кой колко точки е взел в нашето първенство през годините, в които то е било във формат с елитна група, както е в момента. Така е било във всички шампионати от 1948 година насам, както и в още три сезона, проведени между 1937-а и 1940 година. В тези първи три такива шампионата отборите в групата (тогава тя се нарича Национална футболна дивизия) са 10.

Всичко по темата вижте в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX