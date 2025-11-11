Л евски изведнъж се оказа със сериозни кадрови проблеми след вечното дерби с ЦСКА и загубата с 0:1. Треньорът Хулио Веласкес практически остава без крила за мача срещу Монтана в следващия кръг. Марин Петков ще бъде наказан заради натрупани жълти картони, а Карл Фабиен и Ради Кирилов са контузени. Особено отсъствието на Кирилов е плашещо за „сините“, тъй като той е най-креативният и остър футболист в атака. Липсата му се усети много по време на мача с ЦСКА и дори може да се нарече фатално. Очаква се в паузата за мачовете на националните отбори неговото лечение и възстановяване да бъде форсирано, за да може поне той да бъде включен сред титулярите. Ради Кирилов отпадна от дербито 20 часа преди неговото начало, когато той се схвана на последната тренировка и това тотално обърка плановете на Хулио Веласкес. Кирилов бе предвиден за титуляр в лявата зона, Марин Петков зад Мустафа Сангаре, а вдясно Евертон Бала. Заради травмата на Кирилов треньорът бе принуден да пренареди цялата схема в средата на терена и титуляр да започне Асен Митков.

