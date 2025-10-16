О т Левски обявиха пълна подкрепа за титулярния си вратар Светослав Вуцов, който оповести решението си да не играе за националния отбор, ден като треньорът му на „Герена” Божидар Митрев огласи, че възпитаникът му е бил подложен на тормоз и заплахи от щаба на селекционера Александър Димитров.

"ПФК Левски застава твърдо зад Светослав Вуцов и решението му временно да се оттегли от националния отбор, докато не почувства ясно, че е желан и защитен в среда на уважение и професионализъм. Клубът е разочарован от отношението, демонстрирано към един от най-талантливите български вратари. Категорични сме, че няма да приемем никаква форма на вербална агресия, както и пренебрежително или уронващо престижа отношение към наш футболист.

Никой национален състезател не трябва да избира между честта да играе за България и правото си на сигурна и уважителна работна среда.

ПФК Левски ще продължи стриктно да спазва действащите регламенти на FIFA и UEFA и ще съдейства по всички процедури, свързани с повиквателните за националните отбори, като едновременно с това ще защитава здравето и достойнството на своите футболисти в рамките на правилата и действащото законодателство.

Вярваме, че когато поверяваме на тези млади мъже задачата да пазят честта на България, сме длъжни да им гарантираме среда, в която да растат като спортисти и личности. Затова настояваме за минимум следните стандарти, които да бъдат въведени в националните отбори:

– Нулева толерантност към унижение, заплахи и публично принизяване на състезатели;

– Въздържан и отговорен публичен език от страна на ръководители и треньори — без генерализации, които обезценяват труда на националите;

– Равни правила за всички — ясно комуникирани изисквания, последователност в прилагането и защита на човешкото достойнство.

До въвеждането на горните стандарти подкрепяме личното решение на Светослав Вуцов и ще работим ежедневно той да бъде в най-висока спортна форма. Оставаме отворени за конструктивен диалог с БФC и треньорския щаб с единствената цел — силен национален отбор, изграден върху доверие, чест и отборен дух", написаха от "синия" клуб на официалния си сайт в подкрепа на сина на бившия си треньор Велислав Вуцов.