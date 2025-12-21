Л евски и феновете му са на върха на щастието. И с право. Наскоро федерацията на Аржентина хвърли бомбата като обяви Росарио за шампион и дори връчи титла на тима. Анхел Ди Мария и компания си заслужиха това признание, защото събраха най-много точки от всички останали отбори през календарната 2025 година. Ако подобно нещо се случи и у нас, то Левски спокойно ще може да се похвали с трофей. Защото 2025-а се оказа годината на „сините“. Първо те успяха да си намерят треньор, който да ги изведе в нова орбита. Направиха доста прилично представяне в Европа, а за капак ще зимуват и като лидери в Първа лига. Нещо, което не им се бе случвало от 17 години насам! Да, Лудогорец успя да намали разликата с тях на 7 точки, но пък това не развали настроението на „Герена“. Защото дон Хулио Веласкес и компания да завършат 2025 година като номер 1 в България по точки. „Сините“ изиграха точно 30 мача в Първа лига, в които записаха 20 победи, 6 равни и 4 загуби. Така дърпат с цели 6 на „орлите“, които за втори за календарната година. Те също изиграха 30 мача през 2025-а в елита, а в тях записаха 17 успеха, 9 ремита и паднаха 4 пъти.

