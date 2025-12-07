Г рупа от 20 футболисти заведе старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 19-ия кръг на Първа лига срещу „Спартак“ (Варна). Двубоят на стадион „Спартак“ във Варна е в неделя, 7 декември от 17:00 часа. Карл Фабиен се завърна, изгоря Рилдо.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Марин Петков, Карл Фабиен, Евертон Бала, Фабио Лима, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.