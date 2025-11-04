С итуацията преди престоящото дерби между Левски и ЦСКА е изключително необичайна. Очаквано или не, „сините“ влизат в големия сблъсък с внушителната преднина пред вечния съперник от 16 точки. Тимът на Хулио Веласкес е начело с 35 точки, а ЦСКА е на 6-о място с 19. Уточняваме и, че тази позиция, на която са „червените“ в момента е най-високата, до която са достигали те от началото на сезона. В неговото начало те бяха доста по-назад.
