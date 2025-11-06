ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

Казват, че парите са изключително важен елемент от футбола. Дори се твърди, че са определящи за всичко. Още по-важни стават, когато знаеш как да ги използваш правилно, научен от неволята. Левски е живото доказателство за това. "Сините" преживяха тежки години, в които на "Герена" стотинката се цепеше на две. Собственикът на Левски Наско Сираков и изпълнителният директор Даниел Боримиров обаче успяха да се справят и към днешна дата ситуацията в клуба е далеч по-добра финансово и дори отлична игрово. Много са причините за това, но една от най-важните е, че Левски създаде отбор почти от нищото, който сега да е основен претендент за титлата. Тим, който влиза във Вечното дерби с 11 точки пред шампиона Лудогорец, а ЦСКА изостава с цели 16. Последното е и рекордна разлика в полза на Левски в историята, когато става дума за есенния сблъсък. Да се върнем на споменатите в началото пари. Анализ на данните във футболния портал "Trаnsfermarkt" показват, че Левски е платил за настоящия си отбор 1 969 000 евро. Това разделено на 24 футболисти прави по малко над 82 000 евро на играч.

Цялата разработка четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

