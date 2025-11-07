Л евски публикува нова серия артикули за своите фенове. От клуба пуснаха в продажба якета за американски футбол, представени от Кристиан Макун и Георги Костадинов. Те ще бъдат налични и в мобилния магазин на Националния стадион преди дербито с ЦСКА.

Ето какво написаха от Левски:

"Нещо ново, нещо свежо, нещо иновативно. Представяме ви новата серия артикули Levski х Squad - страхотен дизайн и луксозна материя. Дрехи, подходящи за всякакви поводи.

Колекцията е налична в: В нашия официален магазин в сектор "А", както и в мобилния магазин пред националния стадион преди мача с "ЦСКА". В следващите публикации ще разкрием цялата колекция".

