В Левски нямат търпение Кристиан Димитров да приключи с ангажиментите си с към националния отбор и да се завърне на „Герена“. Причината е, че му предстои сериозен разговор с Даниел Боримиров. Както е известно, Димитров е сред играчите, чиито договори изтичат. И „сините“ искат да го задържат поне за още един сезон. На този етап обаче „сините“ все още нямат окончателен отговор от него. Нищо, че се водиха разговори с Лъчезар Танев, който го представлява и по време на тях са нахвърляни различни параметри. Досега този въпрос бе оставен на заден план, за да може Димитров да се съсредоточи върху изявите си на терена. Дербитата обаче минаха и сега той ще бъде притиснат, за да разкрие какви са намеренията му за бъдещето.

