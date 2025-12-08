Р ъководството на Левски публикува официална позиция, в която заявява категоричната си подкрепа към Асен Митков и остро осъжда отправените атаки срещу него. „Сините“ подчертават, че при установени заплахи или посегателства ще бъдат предприемани всички предвидени от закона действия за защита на футболиста.

Както е известно, в неделя се появи скандален клип в социалните мрежи. На него пише „Правим магии“, докато се гори снимка на младежкия национал. На клипа се чуват цинични изказвания и такива от типа „Повече няма да играеш за Левски“.

Ето какво написаха от столичния гранд:

В дните след двубоя ни със „Славия“ един от младите ни футболисти, юноша на клуба и част от първия отбор при Хулио Веласкес, стана обект на крайно недопустими лични нападки и заплахи в социалните мрежи и в публичното пространство. Вчера до нас достигнаха и сигнали за агресивно поведение спрямо него.

Бихме искали да заявим ясно, че критиката към играта и към спортните резултати е част от футбола и ние я приемаме. Личните обиди, заплахите и атаките към достойнството на наши футболисти – още повече към момче, израснало в школата на клуба – са абсолютно неприемливи и в разрез с ценностите, които „Левски“ отстоява.

Клубът застава твърдо зад Асен Митков и ще използва всички законови средства при сигнали за заплахи и посегателства.

Призоваваме нашите привърженици за обединение в подкрепа най-вече на младите ни футболисти, особено в трудни за тях моменти. Те носят синия екип днес – ще го носят и утре.

Ето и клипът, заради когото се възмути цялата "синя" общност: