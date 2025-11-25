Б отев Пловдив, загубил с 1:2 от ЦСКА в София, е заплашен с лишаване от домакинство заради „хвърлен предмет с последствие“ по време на мача със столичани от 16 кръг на Първа лига.

Сред решенията на Дисципа са 2800 лева глоба за ЦСКА, 3500 лева за Берое и 5500 лв. за „канарчетата“. Левски е без санкция след визитата на „Огоста“ в Монтана.

Ето всички решения от ДК:

Дисциплинарна комисия

Решения  –  25.11.2025 г.

16-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/          

С предупреждения –      28 състезатели               

Със спиране от състезателни права

ССП  лв.

Хуан Пабло Саломони   ПФК „Берое“ Стара Загора     1        300

Матео Юрич Петрашило         ФК „Спартак“ Варна      1        250

Божидар Иванов Кацаров        ФК „Локомотив“ София          1          250

Адриан Руиз Лапеня      ПФК „ЦСКА“ София     1        250

Андрей Йорданов Йорданов   ПФК „Ботев“ Пловдив  1        1500

Ивайло Николаев Михайлов   ФК „Добруджа“ Добрич         1          250

Ивайло Ивайлов Иванов         ПФК „Локомотив“ Пловдив   1          1500

Енцо Еспиноза Барето   ПФК „Локомотив“ Пловдив   1        1250

С предупреждения –      Служебни лица   ЖК    лв.

Александър Благов Тунчев     ПФК „Арда“ Кърджали –        400

Христо Иванов Митов   ПФК „ЦСКА“ София     –        300

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Берое“ гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За неспазване изискванията за осъществяване на надеждна охрана на футболната среща, на основание чл. 37, ал.1, т.30 от ДП /2025/2026/  ДК наказва ПФК „Берое“ гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Спартак“ гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва  ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Ботев“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За навлизане на публика на пистата след края на срещата, на основание чл. 37, ал.1, т.1, б. Б, предложение 5 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Ботев“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За хвърлен предмет с последствие, на основание чл. 37, ал.1, т.4, б. Б, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Ботев“ гр. Пловдив с предупреждение за лишаване от домакинство и имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Добруджа“ гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Локомотив“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За издигане на плакати с нецензурно съдържание, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Г от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Локомотив“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

