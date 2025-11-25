Б отев Пловдив, загубил с 1:2 от ЦСКА в София, е заплашен с лишаване от домакинство заради „хвърлен предмет с последствие“ по време на мача със столичани от 16 кръг на Първа лига.

Сред решенията на Дисципа са 2800 лева глоба за ЦСКА, 3500 лева за Берое и 5500 лв. за „канарчетата“. Левски е без санкция след визитата на „Огоста“ в Монтана.

Ето всички решения от ДК:

Дисциплинарна комисия

Решения – 25.11.2025 г.

16-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/

С предупреждения – 28 състезатели

Със спиране от състезателни права

ССП лв.

Хуан Пабло Саломони ПФК „Берое“ Стара Загора 1 300

Матео Юрич Петрашило ФК „Спартак“ Варна 1 250

Божидар Иванов Кацаров ФК „Локомотив“ София 1 250

Адриан Руиз Лапеня ПФК „ЦСКА“ София 1 250

Андрей Йорданов Йорданов ПФК „Ботев“ Пловдив 1 1500

Ивайло Николаев Михайлов ФК „Добруджа“ Добрич 1 250

Ивайло Ивайлов Иванов ПФК „Локомотив“ Пловдив 1 1500

Енцо Еспиноза Барето ПФК „Локомотив“ Пловдив 1 1250

С предупреждения – Служебни лица ЖК лв.

Александър Благов Тунчев ПФК „Арда“ Кърджали – 400

Христо Иванов Митов ПФК „ЦСКА“ София – 300

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Берое“ гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За неспазване изискванията за осъществяване на надеждна охрана на футболната среща, на основание чл. 37, ал.1, т.30 от ДП /2025/2026/ ДК наказва ПФК „Берое“ гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Спартак“ гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Ботев“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За навлизане на публика на пистата след края на срещата, на основание чл. 37, ал.1, т.1, б. Б, предложение 5 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Ботев“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За хвърлен предмет с последствие, на основание чл. 37, ал.1, т.4, б. Б, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Ботев“ гр. Пловдив с предупреждение за лишаване от домакинство и имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Добруджа“ гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Локомотив“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За издигане на плакати с нецензурно съдържание, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Г от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Локомотив“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.