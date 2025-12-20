Л окомотив София е на път да намери заместник на Патрик-Габриел Галчев, научи „Мач Телеграф“. Както нашата медия първо писа, десният бек се завръща на „Герена“ след като беше в „Надежда“ под наем от началото на сезона. Затова столичните „железничари“ са се устремили бързо да намерят негов качествен заместник. Има голяма вероятност това да се случи още преди Нова година. Папи беше сред основните футболисти на треньора Станислав Генчев и взе участие в почти всички мачове на отбора през първия полусезон. Сега погледите на ръководството на Локо са насочени към няколко чуждестранни футболисти подвизаващи се на този пост. Един от тях е перспективен африканец и е много вероятно именно той да се озове в „Надежда“. Очаква се съвсем скоро клуба да влезе в преговори с играча и има големи шансове те да бъдат ползотворни.

