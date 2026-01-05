О тборът на Локомотив София се събра за първа тренировка през новата година на стадиона в “Надежда”. Тя започна с минута мълчание в памет на легендарния футболист и треньор Димитър Пенев, който почина преди два дни на 80-годишна възраст. Пенев е едно от големите имена и в историята на Локомотив, с който е бил шампион на България.

“Червено-черните” се разделиха с четирима състезатели в началото на годината – завърналият се в Левски Патрик-Габриел Галчев, Лука Иванов, Октавио и Жарко Истатков. На 10 януари отборът пътува за Анталия, където ще се проведе зимният подготвителен лагер, в рамките на който са планирани пет контролни срещи – с Радник (Сърбия), Легия Гданск, Железиарне (Словакия), Злин (Чехия) и Зоря Луганск. На 27 януари отборът се прибира в София, а за последния ден на януари е договорена проверка срещу Монтана в София.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX