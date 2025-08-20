С ъдбата изправи Лудогорец срещу Шкендия в подстъпите за влизане в Лига Европа и „орлите“, подобно на миналата година, нямат място за калкулации в далечен план. Ще е обидно за нашия хегемон да не подчини и шампиона на Северна Македония, както вече е правил с първенците на седем балкански държави. През миналия сезон на този етап Лудогорец също бе притиснат от моралния дълг да победи значително по-слабия Петрокуб от Молдова и да влезе в същинската фаза на Лига Европа. При по-различен и не толкова задължаващ съперник разградчани можеха да правят къде съзнателно, къде по-несъзнателно калкулации в далечен план относно турнира, в който играят. В този ред на мисли не са никак малко плюсовете, които отпадане от Шкендия и влизане в Лига на конференциите биха предоставили.

Първото участие в новия формат на Лига Европа бе изключително показателно за това какво може да очаква Лудогорец в турнира. От една страна изключително класни и силни съперници в лицето на Атлетик Билбао, Лион, Андерлехт, Лацио и АЗ Алкмаар, преминаващи в неудобни и коварни като Славия Прага, Виктория Пилзен и Мидтиланд. Въпреки че Лудогорец изигра само един слаб мач – първия със Славия Прага, а някои от другите, като тези с Лион, АЗ и Андерлехт бяха на изключително високо ниво, „орлите“ останаха сред последните в групата с четири спечелени точки. Предвид нивото на опонентите това си е солиден успех, но... Какви са активите, които носи Лига Европа и какви са пасивите от участието във втория по класа турнир.

Най-безспорният е наградния фонд от УЕФА за влизане в групите. В Лига Европа те са 4 170 000 евро, което е точно 1 милион повече от Лига на конференциите. Престижът на двубоите със съперници като Лацио, Лион и Атлетик Билбао е несравнимо по-голям отколкото срещу Легия, Серкъл Брюж, Пафос, Олимпия Любляна, Омония, Бачка Топола, ТНС и Ларн (б.р – пропорционално са взети отбори от различните нива на класирането).

Доста повече изглеждат плюсовете при евентуално участие в Лига на конференциите. Дори и Лудогорец да не е с мощта си отпреди 3-4 сезона, отборът е толкова по-класен от опонентите си, че няма начин да не е в първата осмица, която се класира директно за преките елиминации. Все пак през миналия сезон в първата група попаднаха отбори като Юргорден, Рапид Виена, Лугано и Легия, които в никакъв случай не се по-силни от „орлите“. Ако Лудогорец генерира точки като тях от шестте си мача в Лигата на конференциите, то клубът ще има приход от приблизително 1 700 000 евро, докато в Лига Европа през миналия сезон клубът прибра за четирите си точки 584 000 евро. Така ще бъде компенсирана не само разликата от милиона в двата турнира, но ще има и финансово надграждане. Отделно продължаването в следващата фаза носи още 800 000 евро, а ако тимът е сред първите 8 има и бонус от 400 000 евро. Самочувствието на тима също ще е по-добро и това ще рефлектира върху представянето в първенството заради натрупания актив и успехи. Освен това отборът ще е по-свеж заради по-слабите съперници. Успехите неминуемо ще породят и по-голям интерес към играчите на тима и ще вдигнат цената им. Много важен фактор е, че спечелените точки и излизане от групата ще изстрелят коефициента на Лудогорец в небесата, защото точките в двата турнира се индексират по един и същ начин.

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ

