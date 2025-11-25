*Шампионът Лудогорец спря най-черната серия в историята си, откакто влезе в елита през 2011 година. „Орлите“ не бяха побеждавали 5 кръга поред. Така се случи и в последните 5 кръга на миналия сезон, но тогава тимът вече бе станал шампион и със сигурност тази поредица, която бе в ход до изминалия кръг е по-неприятната от двете.

*Ивайло Чочев изигра своя мач номер 200 в елита. В него успя и да се разпише при успеха с 2:0 срещу Септември и да се изравни на върха на голмайсторската листа, заедно с Мамаду Диало от ЦСКА 1948 и Бертран Фурие от Септември. Попадението пък беше 65-о за него в елита.

Всичко за класацията "Топспринт" четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX