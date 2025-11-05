О тборът на Лудогорец до 19 години отпадна от младежката Шампионска лига на УЕФА. В мач-реванш от от втория кръг в турнира българският отбор загуби с 0:2 у дома срещу Динамо Минск.

Първата среща между двприключи с успех на "орлите" с 1:0. Българският състав бе домакин и двата случая, след като Динамо играе мачовете си извън Беларус. Състава от Минск завърши срещата-реванш в намален състав, след като Владислав Бения бе изгонен в 72-ата минута. Преди това в 66-минута Егор Волчан бе дал аванс на Динамо. Три минути преди края на редовното време Артем Грабчевич вкара решителното попадение.

През сезон 2021-2022 Септември отстрани Академия Футболит (Албания) в първия кръг, след което отпаднаха срещу шотландския Рейнджърс. Така състава от София остава единствения представител на България, който е елминирал съперник.

