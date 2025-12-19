Л удогорец разпердушини Берое с 4:0 в Стара Загора в последния мач от българския футбол за 2025 година. С това "орлите" събраха 37 точки и са трети в класирането заедно с ЦСКА 1948. Лидер си е Левски със седем точки пред тях. Берое остава на 13-то място с 16 точки.

В 7-ата минута Берое имаше шанс да поведе в резултата. Факундо Константини засече центриране и стреля с глава, но Хендрик Бонман успя да избие. 15 минути по-късно домакините създадоха още едно положение пред вратата на Лудогорец. Тижан Сона отправи удар към левия ъгъл, който премина покрай страничния стълб. Но това беше всичко по-сериозно от тях. Три минути преди края на първото полувреме отново Сон намери Кайо Видал в пеналтерията. Опитът на бразилеца бе в обсега на Валентино Кинтеро, а след това Квадво Дуа не успя да направи добавка.

В 44-ата минута Лудогорец стигна до аванс в резултата. Сон центрира, а Петър Станич се извиси и прати изстрела си с глава към левия ъгъл. Във втората минута на продължението на първата част "орлите" удвоиха. Ерик Маркус изпълни корнер, Видал отклони на първата греда, а за Дуа остана лесното. Швейцарецът се разписа от близко разстояние.

Разградчани стигнаха до трети гол в 53-ата минута. Капитанът на Берое Хуан Пабло Саломони сбърка, а Видал продължи към Дуа. Нападателят не пропусна да накаже Кинтеро за втори път в двубоя. В 88-ата минута Лудогорец отбеляза четвърто попадение. Бърнард Текпетей, който влезе от резервната скамейка, премина на слалом между няколко защитници на домакините и вкара с удар по земя в долния десен ъгъл.

