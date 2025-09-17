Р ъководството на Левски ще се срещне след дербито в петък с Лъчезар Танев, съобщава „Мач Телеграф“. Причината за това е Кристиан Димитров. Както е известно, именно Танев е агент на един от най-силно представящите се играчи на „сините“ и ще води от негово име преговорите за нов договор. От „Герена“ са категорични, че искат да задържат Димитров в редиците си.

Представянето на Кристиан Димитров от началото на сезона

Предишните подобни разговори приключиха доста бързо, въпреки че мнозина предричаха, че Кристиан ще се опъне на шефовете на Левски. Защитникът дори бе спряган за завръщане на „Колежа“, където по това време Ботев набираше сили. Димитров обаче предпочете да остане на „Герена“, където се превърна в един от лидерите в съблекалнята. Кристиан Димитров премина в Левски в началото на 2023 година. За "сините" той има 80 мача, в които е вкарал 8 гола и е направил 3 асистенции.