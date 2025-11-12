О тборът на ЦСКА 1948 започна подготвителен лагер в планинския курорт Банско, който ще продължи до 19 ноември. По време на престоя е предвидена контролна среща срещу сръбския Раднички Ниш — информация за дата и час на срещата ще бъде обявена допълнително.

Футболистите на Иван Стоянов загубиха последната си среща от Първа лига срещу Черно море с 0:1, но въпреки това запазиха втората си позиция с актив от 30 точки, като изостават на 5 от Левски.

Следващата среща на ЦСКА 1948 е гостуване на Арда Кърджали от 16-ия кръг на първенството. Двубоят е насрочен за 22 ноември (събота) от 12:00 часа.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX