Халфът Макс Ебонг е второто зимно попълнение на ЦСКА. Без никакво съмнение е странно как беларуски национал носи африканско име. Е, причината вече бе разкрита – неговият баща е камерунец, като се запознава с майка му във Витебския медицински университет. За съжаление обаче зад тази наглед интересна история, стои сериозна лична драма, която съпътства живота на новия играч на 31-кратните шампиони на България. Всъщност, неговата житейска история може да мотивира мнозина да се развиват и да постигнат успех във всяка област, без значение от къде тръгват.

Африд Макс Ебонг Нгоме, както е името на халфа на ЦСКА, е роден на 26 август 1999 г. във Витебск. Само няколко години по-късно баща му напуска семейството си, за да работи в Москва, а по-късно се прибира в родината си Камерун. „Не говоря с баща си, но не тая злоба. Може би това дори е хубаво, трябваше да порасна рано“, казwа Ебонг. Макс израства във Витебск, където започва да се занимава с футбол и бързо подобрява уменията си. „Спомням си, че един ден гледах телевизия и някой пусна футболен мач. Барселона играеше, а Роналдиньо все още беше в отбора им по това време. Толкова много ми хареса! И веднага си помислих: колко прекрасно би било да ритам топка като него. Освен това, братът на майка ми беше футболист. Но баща ми не беше - ако не се лъжа, той играеше тенис на маса. И от този момент нататък се влюбих във футбола толкова много, че дори не помня живота си преди това. Сякаш всичко се промени след този мач на Барселона“, признава Ебонг.

Цялата му история прочетете в днешния брой на "Мач Телеграф"

