М артин Георгиев се сбогува емоционално с клуба на сърцето си Славия. Защитникът бе трансфериран в гръцкия АЕК Атина. Ето какво написа Мартин:

"С края на 2025 година,която за мен бе една изключителна година,с много приятни,положителни моменти и емоции,дойде и краят на моя престой в клуба на сърцето ми,а именно любимата Славия! Клубът,в който израстнах,извървях пътят от юноша до футболист на първия отбор! Искам да благодаря на всички треньори,както в юношеската школа на клуба,така и в мъжкия отбор,всички ръководители,всички футболисти и не на последно място на нашата невероятна и вярна публика,която винаги ни подкрепя в добро и лошо! Всеки един момент прекаран на стадион Александър Шаламанов,независимо дали тренировка,мач или друго занимание бе изключително удоволствие! Мястото,на което съм израстнал и винаги ще бъде в сърцето ми! Благодаря на цялата Славистка общност за подкрепата,която винаги сте ми показвали! Винаги ще бъда един от вас! Само Славия!

След затварянето на една глава,следва нова! Следващата стъпка в кариерата ми е отборът на АЕК Атина! Надявам се заедно да постигнем много победи и успехи", написа Мартин.

