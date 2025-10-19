В Черно море има доста играчи със „синя“ кръв. Едни от тях са минали през „Герена“, а други дори са юноши на Левски. През това лято обаче в редиците на „сините“ се появи играч, който доскоро блестеше като футболист на „моряците“. Това е Мазир Сула и със сигурност към него ще бъдат вперени много погледи. Привържениците на Черно море ще го гледат на кръв, а тези на Левски с надежда, че ще помогне да се прекъсне серията без победи на „Тича“. Мазир говори за този мач пред „Мач Телеграф“.

- Мазир, Левски излиза на „Тича“, където направихте първите си стъпки като футболист в България, колко е специален този мач за вас?

- Да, наистина, е специален. Но аз съм професионалист и като такъв трябва да оставя настрана емоциите си. Ще направя всичко възможно, за да спечелим това дерби, защото знам, че на „Тича“ е трудно.

- Какво се случи между теб и Черно море, за да се разделите през лятото?

- Още през януари директорите дойдоха при мен. Питаха ме дали искам да остана и ми предложиха нов контракт. Казаха ми, че сме ОК заедно, но аз отвърнах, че не съм ОК, но ще остана докато имам договор. Докрай върших работата си. Нищо интересно не е имало покрай мен и Черно море.

- През лятото имаше спекулации, че ви искат други български отбори, а името на Левски не бе сред тях?

- Никога не съм говорил с други български клубове.

