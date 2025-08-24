Ц СКА за пореден път сменя стратегията около селекцията. "Мач Телеграф" научи, че главният скаут Методи Томанов вече не е №1 в трансферната политика. След ужасното закъснение около привличането на нови играчи, свързано с поредица от откази и провали в преговорите, сега Томанов е понижен.
Доскоро неговото мнение около селекцията беше далеч по-важно от това на треньора Душан Керкез и спортния директор Пауло Нога, последният имаше повече отговорности около ДЮШ, отколкото за първия отбор. След като Нога беше уволнен, а на неговото място беше назначен Бойко Величков, нещата в клуба се промениха.
