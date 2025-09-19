Л егендата на Левски Михаил Вълчев е на мнение, че „сините“ са фаворит и ще успеят да победят Лудогорец. „Левски ще победи. Намираме се в по-добро състояние от Лудогорец. Както психически, така и спортно-технически. "Орлите" не показват особено добър футбол. Има спад в тяхната игра и той е забележим с просто око. В крайна сметка те са доста сериозен противник и Левски трябва да играе много концентрирано и мотивирано. Феновете отново ще напълнят трибуните и ще подкрепят своя любим отбор. Трябва да бъдат внимателни футболистите и да не допускат грешки. Трябва концентрация във всяка една минута от срещата. Ради Кирилов за мен е в много добра форма и вярвам, че ще успее да помогне. Марин Петков също навлиза в отлична форма. Отбеляза много важен гол с Локо Сф и дай Боже да продължава в този дух".

"Стискам му палци и му желая успех. След последното му попадение се надявам да се успокоил. Имаше леко напрежение в него, но сега се надявам да заиграе още по-добре. Той има големи възможности. В центъра ще видим Веласкес на кои футболисти ще разчита. Средата на терена в такива срещи е много важна. Не бива да се оставят пространства на противника. Ако подходят сериозно, ще спечелят. Мисля, че Левски е фаворит в този мач. Лудогорец ще хвърли всички сили да вземе нещо от този двубой. Ще искат да покажат, че са по-добър отбор. В защита изпитват проблеми и Левски трябва да използва точно това“, заяви Вълчев.

