Легендарният нападател Мишо Вълчев предупреди "сините" да внимават във Вечното дерби, защото "червените" играят по-силно в последно време.
„Между тези два отбора няма фаворит. Естествено, Левски е в по добро състояние, показва по-добра игра. „Сините“ обаче трябва да бъдат внимателни, защото ЦСКА започва да играе по-добре и записа серия от победи. Това би трябвало да направи Левски по-внимателен. Сигурен съм, че не може да има подценяване от страна на Левски, но може да влезе в срещата като фаворит със самочувствие“, започна Мишо Вълчев.
ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ
Цялото му мнение четете в днешния брой на "Мач Телеграф"
