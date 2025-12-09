С итуацията с Асен Митков не е приятна и добрата новина в този случай е, че на „сините“ им престои само един мач, след което ще бъдат разпуснати във ваканция, а хейтърите може и да насочат вниманието си към предстоящите празници. Как обаче ще се справи с това Асен, какво трябва да получи той в този момент? „Мач Телеграф“ се обърна към един от играчите, които също са минали по този път – Милан Коприваров. В момента той е треньор в школата на Левски-Раковски. „От дете тренирах на „Герена“, минал съм през всички юношески формации, включително и казарма съм карал там. Искам дебело да се подчертае, че осъждам това отношение на част от феновете към Асен Митков. Наистина, това за мен не е нормално. На всеки се случва да изпада в дупки и да играе слабо, доста по-големи футболисти от него са освирквани. Това да се палят снимки на клипове в социални, мрежи също...Скандално! В България има два отбора! Това са Левски и юношите на Левски. Децата ни винаги трябва да са най-обичани и най-толерирани, най-търпеливи да сме към тях, защото те са бъдещето".

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ