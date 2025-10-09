М иналият през школата и първия отбор на Левски, но без минути за „сините“ - Джунейт Яшар, е новият изпълнителен директор на Асеновец Асеновград, понастоящем заемащ предпоследното 18-о място в Югоизточната Трета лига. Новината бе съобщена от клуба. Яшар окачи бутонките след края на сезон 2023/24, когато бе част от тогавашната сензация в елита Крумовград.

Ето какво написаха от Асеновец:

„Джунейт Яшар пое поста на изпълнителен директор във ФК Асеновец

Ръководството на ФК Асеновец обяви назначаването на Джунейт Яшар за изпълнителен директор на клуба.

Яшар е добре познато име в българския футбол. Родом от Асеновград, той започва своя път именно в школата на Асеновец, преди да направи крачка към големия футбол.

В своята професионална кариера е носил екипите на едни от най-утвърдените клубове в България – Левски (София), Славия (София) и Черноморец (Бургас), а в по-късен етап играе в първа професионална лига за амбициозния тим на Крумовград. На всяко място той оставя следа със своята борбеност, дисциплина и лидерски качества.

Завръща се в родния Асеновград, за да помогне на отбора със своя опит и характер. Сега, в ролята на изпълнителен директор, Джунейт Яшар ще приложи натрупаните знания и професионализъм, за да допринесе за развитието на клуба и неговата школа.“

„За мен е огромна чест да бъда част от ФК Асеновец в тази отговорна роля. Клубът винаги е бил повече от футболна емблема – той е спортен символ на нашия град и нашата сплотена общност. Заедно с ръководството, треньорите, футболистите и феновете ще работим за бъдеще, с което Асеновград да се гордее“ сподели Яшар пред медиите на клуба.