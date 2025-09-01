М иньор Перник надви Марек Дупница с 2:1 като гост на стадион „Бончук“ в последения мач от шестия кръг на Втора лига. С успеха „чуковете“ събраха седем точки на седмото място във временното класиране, докато дупничани са 13-и с пет.

Миньор поведе в 52-рата минута. След добра комбинация топката падна на волето на Михаел Орачев, а той я заби в мрежата. След още 11 игрови минути перничани вкараха второ попадение, а негов автор бе Павлин Чиликов с глава след центриране от корнер. В 84-ата минута вратарят Иван Гошев направи огромен гаф при центрирана топка и Мартин Кавдански вкара на празна врата.

„Ключът беше концентрацията, мъжката игра и игровата дисциплина от първата до последната минута. Получи се интересен двубой, домакините положиха усилия да обърнат резултата“, коментира треньорът на Миньор Ангел Червенков. Той добави, че е имало тактически корекции, свързани с дистанциите и дефанзивната организация. „Мисля, че се получи добре. В атака трябваше да сме по-настойчиви и да реализираме повече положения, но въпреки това се получи здрава игра и зрителите би трябвало да са доволни“, допълни треньорът.

Червенков подчерта, че тактиката му зависи от съперника и всеки мач е различен: „Опитваме се винаги да сме максимално активни. Днес имахме възможност да вкарваме и още, но в завършващата фаза изпитвахме затруднения. Работим върху това.“

