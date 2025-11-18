Л егендата на Левски Михаил Вълчев коментира пред „Мач Телеграф“ ситуацията в тима. Той е на мнение, че загубата от ЦСКА с 1:0 не е фатална и „сините“ трябва да продължат напред. „Сега трябва да се гледа към мача с Монтана на „Огоста“. Да, не беше приятна загубата от ЦСКА. Бяхме в по-добро състояние и логиката сочеше, че ще победим, но за наше съжаление не се случи. Стана грозен мач.

Играта много се накъсваше и явно това беше тяхната цел. Левски не преодоля тези неща и не успя да покаже истинската си игра. Имахме едно отлично положение, но го изпуснахме. Ако бяхме повели, щеше да е различно. Подведохме се по тяхната игра. Не успяхме да ги победим. Те имаха и шанс. ЦСКА подходи с голямо желание. Особено през втората част.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

Цялото изказване четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

