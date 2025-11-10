БОГОМИЛ РУСЕВ

Дербитата не се играят, а се печелят. Тази стара максима беше приложена отлично от треньора на ЦСКА Христо Янев в мача с Левски. Като човек, участвал в много Вечни дербита – и като футболист, и вече в две като треньор, Янев знае много добре че чисто спортно-техническите качества остават на заден план в подобен тип двубои, а на преден излизат сърцатата игра и мотивацията. Именно това прави толкова непредвидими дербитата по целия свят. Победата на ЦСКА в събота се дължи на 90% на отличната работа на Христо Янев. Това, че той знае отвътре какво значи Вечното дерби му помогна много в сложния дуел с Хулио Веласкес. Защото най-напеченият двубой, в който испанецът е водил отбор преди да дойде в България, е бил на ниво дублиращи отбори на Виляреал – Валенсия. Съвсем друг свят от горещата обстановка на Левски – ЦСКА... Янев направи няколко много важни неща неща преди Вечното дерби. Първо – още след мача с Монтана той похвали отбора на Левски за това, че са лидери и така прехвърли напрежението в техния лагер. След това много ключово заведе целия отбор на новостроящия се стадион „Българска армия“. Там играчите видяха, че бъдещето пред клуба е светло и от тях се изисква само едно нещо, което те умеят – да играят футбол и да побеждават. Много важно беше присъствието в онзи момент и на Димитър Пенев. Великият треньор винаги е знаел как да разчупи атмосферата с някой лаф или подхвърляне. И след разговора с него всички играчи бяха усмихнати. Последното и най-ключовото нещо на Янев в неговата психологическа подготовка на отбора за мача беше това той да каже на своите играчи как да провеждат мача. Да са готови да разкъсат своя съперник, да дават всичко от себе си. Когато им е трудно, да погледнат пълния сектор „Г“ и да видят как феновете подкрепят докрай и да се мотивират още повече.

Цялото мнение четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX