К апитанът на Локомотив Пловдив Димитър Илиев се завръща в групата за предстоящото градско дерби с Ботев, съобщиха от клуба. Опитният футболист лекуваше дълго време травма, но вече е възстановен и ще бъде на разположение на старши треньора Душан Косич за мача срещу "канарчетата" в събота от 14:45 часа на "Лаута". Наказан за срещата е защитникът на "черно-белите" Лукас Риян, a с контузии са Калоян Костов и Крист Лонгвил, които също пропускат двубоя.
В групата на Локомотив за дербито попаднаха Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Николай Николаев, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Енцо Еспиноса, Ефе Али, Ивайло Иванов, Мартин Атанасов, Парвиз Умарбаев, Александър Александров, Димитър Илиев, Жулиан Лами, Каталин Иту, Севи Идриз, Франсиско Политино, Аксел Велев и Хуан Переа.
