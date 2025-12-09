Левски може да загуби един от най-талантливите си играчи, ако не се вземат спешни мерки. В събота вечерта стана ясно, че Асен Митков е станал жертва на жесток тормоз от страна на фенове на тима, които са го нарочили за грешник номер 1 на „Герена“. Бившият играч на тима Андриан Краев показа какви клипове получава Асен, с който деляха една съблекалня до лятото на 2024 година. На един от тях фенове палят снимка на Митков и го призовават да се откаже от футбола. „Мач Телеграф“ научи, че това отношение към Асен не е от вчера. Този процес продължавал от близо 2 месеца. Първо се започнало със съобщения в социалните мрежи. Повечето от тях гласели - „Няма ли да се откажеш?“, „Време ти е да спреш с футбола“. Те идва ли от хора, които са му „приятели“ или го следват в социалните мрежи. Първоначално Асен не се впечатлил и обявил, че това няма да му окаже влияние. И за известно време започнал директно да трие написаното, без да му обръща внимание. Троловете обаче се усетили и стартирали Фаза 2 на своята дейност. И започнали да му се обаждат през социалните мрежи през нощта. „На никой не му е приятно да го търсят в 3 часа, после в 5. Отсреща да са някакви пияни хора. Сещате се“, твърдят запознатите с проблемите на Асен.

Цялата разработка и още по темата четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

